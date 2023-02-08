السعودية اليوم / تزامنًا مع المؤتمر الدولي "ليب 23".. جوازات مطار الملك خالد الدولي تستقبل المسافرين بختم خاص



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا "ليب 23" للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد بالرياض، وذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر التقني الدولي "ليب 23" المقام في مركز واجهة الرياض من 6 إلى 9 فبراير.

وتُشارك وزارة الداخلية ضمن معرض

// انتهى //

23:35ت م

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الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا "ليب 23" للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد بالرياض، وذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر التقني الدولي "ليب 23" المقام في مركز واجهة الرياض من 6 إلى 9 فبراير.وتُشارك وزارة الداخلية ضمن معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي "ليب23"، وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة "أبشر"، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر أكثر من 350 خدمة بموثوقية عالية.// انتهى //23:35ت م0229

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