السعودية اليوم / انطلاق فعاليات وورش عمل ملتقى لقاءات حائل 2023



حائل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

انطلقت اليوم، فعاليات وورش العمل والجلسات الإرشادية لملتقى لقاءات حائل 2023، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك بمركز الروشن للمؤتمرات والمناسبات في حائل.

وشهد اليوم الثاني حضوراً كبيراً من الزوار، إذ تضمَّنَت أعمال الملتقى، إقامة 65 ورشة تدريبية وتعريفية وممكنات دعم وتحفيز وقصص نجاح ملهمه لعدد من الكوادر

وناقشت ورش العمل الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل التعريف بسوق العمل وكيفية التخطيط للبحث عن وظيفة وإظهار الصورة الاحترافية في التواصل مع الآخرين والمهارات التقنية ووسائل الإعلام الاجتماعية، وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل، فيما ناقشت الورش المخصصة لمسار رائدي الأعمال وأصحاب العمل الحر استكشاف عالم ريادة الأعمال والاحترافية الشخصية والتسويق للمشاريع الخاصة، كما تناولت الورش الموجهة لمسار موظفي القطاع الخاص المهارات الشخصية والنجاح المهني والاحتراف الوظيفي ووضع الرؤية الشخصية.

وتطرقت الورش الرئيسية للملتقى إلى عدد من الموضوعات؛ أبرزها الإرشاد المهني والاستعداد الجيد في المقابلات الشخصية، والاستفادة من مراكز دعم المنشآت ورواد الأعمال، وأهمية العمل في المجال التطوعي.

يذكر أن ملتقى لقاءات حائل يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم البرامج التدريبية وتوظيف الكفاءات وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

// انتهى //

23:12ت م

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حائل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم، فعاليات وورش العمل والجلسات الإرشادية لملتقى لقاءات حائل 2023، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك بمركز الروشن للمؤتمرات والمناسبات في حائل.وشهد اليوم الثاني حضوراً كبيراً من الزوار، إذ تضمَّنَت أعمال الملتقى، إقامة 65 ورشة تدريبية وتعريفية وممكنات دعم وتحفيز وقصص نجاح ملهمه لعدد من الكوادر السعودية التي شقت طريقها نحو النجاح والتمكن في سوق العمل.وناقشت ورش العمل الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل التعريف بسوق العمل وكيفية التخطيط للبحث عن وظيفة وإظهار الصورة الاحترافية في التواصل مع الآخرين والمهارات التقنية ووسائل الإعلام الاجتماعية، وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل، فيما ناقشت الورش المخصصة لمسار رائدي الأعمال وأصحاب العمل الحر استكشاف عالم ريادة الأعمال والاحترافية الشخصية والتسويق للمشاريع الخاصة، كما تناولت الورش الموجهة لمسار موظفي القطاع الخاص المهارات الشخصية والنجاح المهني والاحتراف الوظيفي ووضع الرؤية الشخصية.وتطرقت الورش الرئيسية للملتقى إلى عدد من الموضوعات؛ أبرزها الإرشاد المهني والاستعداد الجيد في المقابلات الشخصية، والاستفادة من مراكز دعم المنشآت ورواد الأعمال، وأهمية العمل في المجال التطوعي.يذكر أن ملتقى لقاءات حائل يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم البرامج التدريبية وتوظيف الكفاءات وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.// انتهى //23:12ت م0227

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.