شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات مباراة نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023، والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي الهلال السعودي.

توقيت مباراة الهلال ضد الريال في نهائي كأس العالم

وتقام أحداث مباراة الهلال السعودي ضد نظيره نادي ريال مدريد، مساء يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نهائي كأس العالم للأندية، بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد في نهائي كأس العالم

وتنقل أحداث مباراة نهائي كأس العالم للأندية، بين ريال مدريد ضد الهلال السعودي، عبر شبكة قنوات المغربية الرياضية وSSC، والتي جاء ترددهم كالتالي:

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.