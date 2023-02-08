شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الأهلي برباعية مقابل هدف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من تحقيق التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023، وذلك بعد الفوز على حساب نظيره النادي الأهلي المصري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات نصف النهائي.

وكانت قد انطلقت صافرة بداية أحداث مباراة ريال مدريد ضد الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب طنجة.

أهداف مباراة الأهلي وريال مدريد

افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور، أهداف ريال مدريد عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، لينتهي بتقدم المرينجي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الأوروجواياني فريدريكو فالفيردي، من خطف الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 47 من زمن المباراة.

وتمكن النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، من تقليص الفارق في الدقيقة 64 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف.

وسجل رودريجو سيلفا الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 3+90، قبل أن يختتم الشاب سيرجيو أريباس، أهداف اللقاء بالهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 8+90.

