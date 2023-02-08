«صفر مئوية»، تليها القريات 2 درجة مئوية، وتبوك وعرعر 3 درجات مئوية، وسكاكا 4 درجات مئوية، وحائل ورفحاء 5 درجات مئوية، وبريدة 6 درجات مئوية، وذلك بحسب المركز الوطني للأرصاد. وسجلت أبها والباحة وجازان وطريف، أعلى نسبة رطوبة بلغت 95% و90%.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة، تشهد تقلبات جوية من يوم الاثنين الماضي، تستمر إلى غد الجمعة، تشمل نشاطا في الرياح السطحية، وارتفاعا للأمواج وهطولا لأمطار خفيفة، وانخفاضا في درجات الحرارة، وتكونا للصقيع.
كانت هذه تفاصيل خبر طريف صفر مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.