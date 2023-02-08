طريف صفر مئوية

فيما سجلت شرورة أمس، أعلى درجة حرارة بلغت 34 مئوية، دخلت طريف في درجة

«صفر مئوية»، تليها القريات 2 درجة مئوية، وتبوك وعرعر 3 درجات مئوية، وسكاكا 4 درجات مئوية، وحائل ورفحاء 5 درجات مئوية، وبريدة 6 درجات مئوية، وذلك بحسب المركز الوطني للأرصاد. وسجلت أبها والباحة وجازان وطريف، أعلى نسبة رطوبة بلغت 95% و90%.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن معظم مناطق المملكة، تشهد تقلبات جوية من يوم الاثنين الماضي، تستمر إلى غد الجمعة، تشمل نشاطا في الرياح السطحية، وارتفاعا للأمواج وهطولا لأمطار خفيفة، وانخفاضا في درجات الحرارة، وتكونا للصقيع.