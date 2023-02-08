9200 م3 مخلفات بناء بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي، حملة نظافة شاملة ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في محافظة الجبيل، نتج عنها رفع 9200 متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و850 حاجزا خرسانيا غير نظامي وكنس 3200 متر مكعب، واستبدال 300 برميل نظافة من مختلف الأحياء في المحافظة، وإزالة 450 حاجزا حديديا لحجز مواقف سيارات بطرق عشوائية أمام بعض المنازل والفنادق و220 لوحة إعلانية مخالفة.



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