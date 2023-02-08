4000 عريس وعروس في احتفالية فرح جدة

وفور وصوله عُزف السلام الملكي، ثم دشَّن الهوية الجديدة للجمعية، التي تعبِّر عن أهداف الجمعية في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز قيمة الزواج، بالإضافة إلى بناء الأسر، وتيسير القدرة للشباب والفتيات من أجل إتمام عملية الحياة الزوجية المستقرة، وتعزيزًا لدور المجتمع غير الربحي في تنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات ومواجهة الخلافات الزوجية للمساعدة على تماسك المجتمع واستقراره.
بعد ذلك شاهد محافظ جدة والحضور فيلمًا وثائقيًا عن «جمعية زواج»، يستعرض دورها في تزويج ما يزيد على 100 ألف شاب وفتاة منذ انطلاقها، وفي ختام الحفل كرَّم المحافظِ شركاءَ النجاح والرعاة.
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