4000 عريس وعروس في احتفالية فرح جدة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم بقاعة ليلتي حفل فرح جدة في دورته الـ22، الذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة؛ للاحتفاء بزواج أكثر من 4000 شاب، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والداعمين والأهالي.

وفور وصوله عُزف السلام الملكي، ثم دشَّن الهوية الجديدة للجمعية، التي تعبِّر عن أهداف الجمعية في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز قيمة الزواج، بالإضافة إلى بناء الأسر، وتيسير القدرة للشباب والفتيات من أجل إتمام عملية الحياة الزوجية المستقرة، وتعزيزًا لدور المجتمع غير الربحي في تنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات ومواجهة الخلافات الزوجية للمساعدة على تماسك المجتمع واستقراره.

بعد ذلك شاهد محافظ جدة والحضور فيلمًا وثائقيًا عن «جمعية زواج»، يستعرض دورها في تزويج ما يزيد على 100 ألف شاب وفتاة منذ انطلاقها، وفي ختام الحفل كرَّم المحافظِ شركاءَ النجاح والرعاة.