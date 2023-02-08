صحافة الروبوت على طاولة المنتدى السعودي للإعلام

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الرياض - محمد الوسيري - يناقش المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية، الذي تحتضنه الرياض يومي 20 و21 فبراير الجاري، عبر جلساته المتنوعة، موضوعي حوكمة الوسائل الرقمية وصحافة الروبوت، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء.

حوكمة الوسائل الرقمية

وخصص المنتدى ضمن فعالياته جلسة بعنوان: حوكمة الوسائل الرقمية: السبيل إلى تنظيم المشهد، يتحدث فيها عدد من المختصين المحليين والعرب، كما يتناول في جلسة أخرى موضوع صحافة الروبوت في مواجهة الحس والموهبة، يشارك فيها خبراء محليون وعرب وأجانب.

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ويأتي موضوعي حوكمة الوسائل الرقمية وصحافة الروبوت في إطار التوجه العالمي نحو توظيف التقنيات في جميع المجالات، وظهور تقنيات حديثة تساعد على إنجاز المهام والأعمال.

ويناقش المنتدى في نسخته الثانية مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره بوصفه صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية، إضافة إلى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي، والعديد من القضايا المتعلقة بالإعلام.

جائزة إعلامية

وأطلق المنتدى جائزة إعلامية، ‏تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية في المملكة، ودعم المبدعين وخلق التنافس بينهم.

وتضم الجائزة 8 فروع هي: (الصحافة المطبوعة، والصحافة الإلكترونية، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، بالإضافة إلى فئة محتوى تويتر، وريادة الأعمال في المجال الإعلامي، والإنتاج العلمي، وأخيرًا فئة شخصية العام الإعلامية).