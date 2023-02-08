شكرا لقرائتكم السعودية تعزي حكومة وشعب تشيلي في ضحايا حرائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية تشيلي جراء وفاة عدد من الأشخاص نتيجة الحرائق التي شهدتها البلاد.

وقالت سفارة المملكة لدى جمهورية تشيلي، عبر حسابها بتويتر: تعرب سفارة المملكة لدى جمهورية تشيلي عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب تشيلي الصديق جرّاء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص نتيجةً للحرائق التي وقعت في جمهورية تشيلي، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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حرائق غابات

وشهدت تشيلي حرائق غابات متواصلة في وسط البلاد، أسفرت عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 1182 آخرين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات.

كما تم تسجيل 283 حريقًا نشطًا، بما في ذلك 71 حريقًا خارج نطاق السيطرة.