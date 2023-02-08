شكرا لقرائتكم القبض على مواطن نشر محتوى به سلاح ناري على مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

سلاح ناري ووثيقة

وفي التفاصيل: أشار الأمن العام في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم قبضت على مواطن؛ لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها سلاح ناري ووثيقة رسمية لشخص آخر.

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أضاف الأمن العام: أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.