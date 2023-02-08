شكرا لقرائتكم تطبيق كود البناء في المباني يحمي من خطر الزلازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس فريق الرصد الزلزالي المهندس خالد يوسف، استحالة التنبؤ بالزلازل ووقت ومكان حدوثها.

وأشار يوسف، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن النشاط البركاني يعطي مؤشرًا على وجود نشاط زلزالي أو خروج بعض الغازات مثل الرادون والكبريت.

لا يمكن التنبؤ بالزلزال علميًّا

وأضاف: أنه لا يمكن التنبؤ بالزلزال علميًّا والرهان الحقيقي هو تطبيق كود البناء والاشتراطات في المباني الأساسية لكي تقاوم أي زلزال.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع زلزال قوي في عدة مدن بتركيا، وتأثر به الشمالي السوري، محدثًا دمارًا شاملًا في كلا البلدين.