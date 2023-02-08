اخبار السعوديه

تطبيق كود البناء في المباني يحمي من خطر الزلازل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم تطبيق كود البناء في المباني يحمي من خطر الزلازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

11 وظيفة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس فريق الرصد الزلزالي المهندس ، استحالة التنبؤ بالزلازل ووقت ومكان حدوثها.

وأشار يوسف، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن النشاط البركاني يعطي مؤشرًا على وجود نشاط زلزالي أو خروج بعض الغازات مثل الرادون والكبريت.

لا يمكن التنبؤ بالزلزال علميًّا

وأضاف: أنه لا يمكن التنبؤ بالزلزال علميًّا والرهان الحقيقي هو تطبيق كود البناء والاشتراطات في المباني الأساسية لكي تقاوم أي زلزال.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع زلزال قوي في عدة مدن بتركيا، وتأثر به الشمالي السوري، محدثًا دمارًا شاملًا في كلا البلدين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا