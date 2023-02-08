شكرا لقرائتكم خبر خدمات نوعية في النسخة الجديدة من تطبيق صحتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وضمن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أطلقت وزارة الصحة النسخة الجديدة من تطبيق صحتي الذي يعد التطبيق الموحد لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة.

وأوضحت أن تطبيق «صحتي» يتيح في نسخته الأخيرة 7 خدمات جديدة وصفت بالنوعية، إلى جانب المزايا الفريدة؛ ومنها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، واستعراض الوصفات الطبية إضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي، وخدمات خاصة لصحة المرأة، وخدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو وإضافة الأدوية والتذكير بها ومحرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات.

وحثت الوزارة الجميع على تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات للاستفادة من هذه الخدمات.

يذكر أن تطبيق صحتي يخدم أكثر من 27 مليون مستفيد، وحقق أكثر 11 مليون موعد وأكثر من 2 مليون مسجل في خدمة اعرف أرقامك و 4 ملايين موعد عن بعد، إضافة إلى 700 ألف استشارة فورية.

خدمات النسخة الجديدة

