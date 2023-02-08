خدمات نوعية في النسخة الجديدة من تطبيق صحتي

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وأوضحت أن تطبيق «صحتي» يتيح في نسخته الأخيرة 7 خدمات جديدة وصفت بالنوعية، إلى جانب المزايا الفريدة؛ ومنها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، واستعراض الوصفات الطبية إضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي، وخدمات خاصة لصحة المرأة، وخدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو وإضافة الأدوية والتذكير بها ومحرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات.وحثت الوزارة الجميع على تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات للاستفادة من هذه الخدمات.
يذكر أن تطبيق صحتي يخدم أكثر من 27 مليون مستفيد، وحقق أكثر 11 مليون موعد وأكثر من 2 مليون مسجل في خدمة اعرف أرقامك و 4 ملايين موعد عن بعد، إضافة إلى 700 ألف استشارة فورية.
خدمات النسخة الجديدة
- تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية
- استعراض الوصفات الطبية
- خدمات وخصائص لتعزيز ممارسة المشي
- خدمات خاصة لصحة المرأة
- خدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو
- إضافة الأدوية والتذكير بها
- محرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات
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