شكرا لقرائتكم خبر تيسير قدوم حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا عبر منصة «نسك حج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتيح الخدمة الجديدة للحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا بحوالي 58 دولة حول العالم إمكانية التسجيل والحجز، والدفع الالكتروني ضمن إجراءات الكترونية سهلة وميسرة، واختيار حزم الخدمات مثل: السكن والإعاشة والطيران والإرشاد والنقل، إضافة إلى التعرف من خلال المنصة على الدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق؛ كما تقدم منصة «نسك حج» حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للراغبين بأداء حج هذا العام لتمكنهم من أداء نسك الحج بيسر وطمأنينة.وتدعم منصة «نسك حج» 7 لغات متنوعة لتمكين الحجاج بالدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق من إنشاء الملف التعريفي (Profile) وإدخال بياناتهم كافة، وفي المرحلة الثانية سيتاح استعراض وحجز حزم الخدمات، وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق منها.
خدمات المنصة
- إمكانية التسجيل والحجز.
- الدفع الالكتروني ضمن إجراءات الكترونية سهلة وميسرة.
- اختيار حزم الخدمات مثل: السكن والإعاشة والطيران والإرشاد والنقل.
- التعرف على الدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق.
- حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للراغبين بأداء الحج.
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