تعزيز جودة التطبيق العملي للممارسين الصحيين

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وقع المذكرة من جانب المستشفى، المشرف العام التنفيذي الدكتور ماجد الفياض، ومن جانب شركة وادي طيبة، رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز السراني.وتأتي المذكرة تلبية للرغبة في ابتكار أدوات تدريبية، وتطوير قدرة المدربين على التعامل مع التقنيات الحديثة، وهو ما يقتضي تطويرا لنموذج التفاعل بين عناصر العملية التعليمية الثلاثة: المدرب والمتدرب والمادة التدريبية، لتحقيق النتائج المطلوبة.
وتهدف شركة وادي طيبة، التابعة لجامعة طيبة، إلى تنمية استثماراتها في مجال الاقتصاد المعرفي، وتتركز أنشطتها في قطاع الاستشارات والتدريب، وذكاء الأعمال والتقنيات الناشئة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالميا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف أخيرا في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس.
أهداف المذكرة
- تقديم نموذج للتعاون بين القطاعات الوطنية لتحقيق مستهدفات الرؤية.
- تنمية المهارات، وتعزيز جودة التطبيق العملي للممارسين الصحيين.
- تنفيذها في بيئة تعليمية تداخلية، بما يضمن بناء كفاءات مؤهلة.
- تقديم مستوى من الرعاية الصحية يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
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