شكرا لقرائتكم خبر أول هاكاثون للعلوم الحيوية في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي إطلاق هذا الهاكاثون بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبمشاركة محلية وعالمية؛ لتسريع إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصحة من منظور البيانات، وتطوير برمجيات وخوارزميات تعالجها، وسد الفجوات بين مطوري الحلول البرمجية وعلماء الأحياء والطب، ويستمر حتى الـ11 من فبراير الحالي.وسجلت «كاوست» قبول 22 مشروعا قدمها 90 مشاركا في العالم في هذا الهاكاثون؛ وتم التركيز فيه على الشرق الأوسط لمعالجة التحديات الخاصة بالمنطقة في مجال معالجة النصوص والتنقيب فيها، وقواعد البيانات والمعارف، وتحليل البيانات، وتطوير برمجيات المعلوماتية الحيوية، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
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