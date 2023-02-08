شكرا لقرائتكم خبر تخريج 1179 فني رعاية مرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 1179 خريجا وخريجة يمثلون الدفعة الخامسة من برنامج «فني رعاية مرضى» المنتهي بالتوظيف للانضمام إلى سوق العمل، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضيا.

وهنأ الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان الخريجين، لافتا إلى أن المملكة أولت من خلال رؤية 2030 أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال دعم القطاع بالبرامج الوطنية التي تدعم سلامة المرضى وترفع من كفاءة العاملين، عبر تأهيل قوى عاملة تسهم في توطين الوظائف الصحية.

ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية.