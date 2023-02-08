تخريج 1179 فني رعاية مرضى

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وهنأ الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان الخريجين، لافتا إلى أن المملكة أولت من خلال رؤية 2030 أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال دعم القطاع بالبرامج الوطنية التي تدعم سلامة المرضى وترفع من كفاءة العاملين، عبر تأهيل قوى عاملة تسهم في توطين الوظائف الصحية.ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية.
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