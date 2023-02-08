شكرا لقرائتكم خبر 600 جهاز لاسلكي لمعالجة الملاحظات داخل الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 600 جهاز لاسلكي؛ لتتمكن خلالها غرفة عمليات التحكم والسيطرة بالمسجد الحرام من معالجة جميع الملاحظات، ومتابعة كل الخدمات، بالتعاون مع كل الجهات المشاركة في خدمة زوار وقاصدي البيت العتيق.

وتتولى الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة؛ استقبال وتمرير البلاغات الالكترونية والنداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية، بين الإدارات الميدانية العاملة بالمسجد الحرام، والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، والتأكد خلال 50 موظفا يعملون على مدار 24 ساعة، على إدارة المنظومة الرقابية بالمسجد الحرام، وتوسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وعبر منظومة متكاملة ومطورة من السياسات والأدوات الرقابية، والإجراءات الفعالة وشاشات المراقبة الميدانية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس شاهر المطرفي، أنه لاستقبال البلاغات والملاحظات، فقد أتاحت الرئاسة نظاما للبلاغات الالكترونية بالموقع الرسمي للرئاسة، وكذلك الرقم الموحد 1966، ورقما خاصا بخدمة (واتس اب) لاستقبال البلاغات.