شكرا لقرائتكم خبر مرجع وطني لحماية المريض من الجرعات الإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت الهيئة إلى أن أثر تطبيق المرجع الوطني يتمثل في الحماية من الجرعات الإشعاعية الطبية التي قد تتجاوز الحدود والمستويات الدولية المعتمدة، وذلك من خلال خفض كمية الأشعة المستخدمة مع الحفاظ على جودة الصورة والخصائص التشخيصية لها.وتلزم هيئة الغذاء والدواء مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية، المنشور على موقعها، والاحتفاظ بالسجلات التي تثبت التقيد بالمستويات المحددة.
يذكر أن الغرض من إعداد المرجع الوطني هو تحديد المستويات المرجعية الوطنية للجرعة الإشعاعية التشخيصية لمختلف تطبيقات الأشعة التشخيصية، وذلك لحماية المرضى.
ووفقا للمرجع يجب أن تكون لدى الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة في التصوير الطبي القدرة على التسجيل التلقائي للجرعات وبيانات البروتوكولات ومعلومات المريض مثل عمره وجنسه ووزنه، وأن يتم ذلك بصيغ موحدة.
تحديد مستويات جرعات الأشعة للتطبيقات التالية:
- أجهزة الأشعة المقطعية.
- أجهزة الأشعة العامة.
- أجهزة تصوير الثدي بالأشعة السينية.
- التسجيل التلقائي للجرعات
- بيانات البروتوكولات
- معلومات المريض مثل: عمره وجنسه ووزنه
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