شكرا لقرائتكم خبر الحملة الشعبية تخفف آلام متضرري زلزال سوريا وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض أمس، الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، في كلمة له خلال إطلاق الحملة: «إن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز، الذي استجاب لدعوة قيادته، وإن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقوم بمشاركة جهات عدة ووزارات سعودية، لدعم المتضررين والمصابين في سوريا وتركيا.

وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات خلال تطبيق «ساهم»، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكدا أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج متنوعة، تشمل: تدشين جسر جوي خلال الساعات القادمة لإيصال المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، كما ستقوم فرق الإنقاذ وفرق التدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى مواقع الحدث، بالمشاركة مع الفرق التطوعية من الكوادر السعودية التي بذلت من وقتها وجهدها وخبرتها لتخفيف المصاب الجلل الذي حل بالأشقاء.

وأفاد الدكتور الربيعة، بأنه سيتم تقديم مواد إيوائية وغذائية وصحية، وفقا لما يصدر من فرق تقييم الاحتياج الإنساني التي تضمنها التوجيه الكريم لمركز الملك سلمان للإغاثة، والفرق العاملة الأخرى لدعم هذا التدخل.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مقدما شكره للفرق الميدانية المشاركة من المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والكوادر المتميزة من المركز ، وكذلك المتطوعين والمتطوعات الذين بادروا للتسجيل لدى المركز لتقديم الخدمات الطبية والصحية العاجلة في الميدان. كما شكر الوزارات والجهات الداعمة، ممثلة في وزارات: الدفاع والإعلام والمالية والجهات المختصة الأخرى، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة، والإسهام في تخفيف مصاب الأشقاء في سوريا وتركيا.

التبرعات تصل كاملة لمستحقيها

من جهته، تحدث المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور سعد الشثري، عن فضل الصدقة والآثار الطيبة المترتبة عليها، مبينا أن المتابع لهذه الأزمة يجد حاجة عظيمة للأشقاء في سوريا وتركيا، وأمورا مأساوية عظيمة يحزن لها قلب كل إنسان وتُدمع عينه.

المباركة مُبادرة لإغاثة المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم، منوها بالحملات السابقة التي كان لها أثرها الكبير في البلدان التي نفذت فيها.

ودعا الجميع إلى التبرع عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدا أن المركز جهة موثوقة أدّت أعمالا جليلة في حملات إغاثية سابقة، وأنه لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.

عقب ذلك، زار الدكتور عبدالله الربيعة، وسعد الشثري، غرفة التحكم الخاصة بالحملة بالمركز، حيث اطلعا على آلية استقبال التبرعات وعمليات التسجيل والتوثيق.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة «ساهم» على الرابط الإلكتروني التالي: sahem.ksrelief.org/SYTR، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA7780000500608018777776)، فيما يمكن أيضا تحميل تطبيق «ساهم» على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.

عن حملة المساعدات







الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا خلال منصة (ساهم)، تعكس الدور الإنساني الرائد للمملكة عالميا



تسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين الشقيقين السوري والتركي



تأتي المساعدات انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي



سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة، دعما لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين من ضحايا الزلزال المدمر



يأتي التوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، امتدادا لمواقفهما الإنسانية النبيلة الثابتة وغير المستغربة



تؤكد الدور الإنساني الكبير الذي تلعبه المملكة، بالوقوف دائما مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، دون اعتبار لدين أو عرق أو لون.



الربيعة: جسر جوي خلال ساعات لإيصال المساعدات

الشثري: لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية

فرق إنقاذ وتدخل سريع سعودية بمواقع الزلازل

مواد إيوائية وغذائية وصحية وفق الاحتياج الإنساني

وسائل جمع التبرعات تشمل: