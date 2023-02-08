شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي باكستان في وفاة الرئيس الأسبق برويز مشرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف.

وقال الملك سلمان في برقية «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».