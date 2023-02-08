لعشاق رحلات البر .. لا تناموا بجوار الفحم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في الرحلات البرية».. أول ما دعت إليه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، التي نفذت حملة «اكشت بصحة»، ضمن مخيم صوير البري الذي ينظمه فرع وزارة الرياضة

وتستهدف الحملة إلى حث المتنزهين على الممارسات الصحية الصحيحة أثناء التنزه بالبر، وقدمت خلالها تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وقياسات العلامات الحيوية، والتوعية للتنزه الصحي, حيث أكدت على تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل الخروج في الرحلات البرية، واصطحاب أغطية ووشاحات وجوارب للتدفئة.

كما طالبت بالحذر من النوم عند الفحم أو الحطب، إذا كان المكان مغلقا، وتجنب استخدام البنزين لإشعال النيران، والحرص على نظافة الأيدي عند إعداد الطعام، وتجنب المأكولات الدسمة، والحرص على الغذاء الغني بالخضراوات والفواكه.

وشددت على ضرورة استخدام ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن، والحرص على ممارسة الأنشطة الحركية، والتأكد عند قيادة الدراجات النارية بمختلف أنواعها من أخذ احتياطات الأمان، خاصة خوذة الرأس.

أهداف الحملة

