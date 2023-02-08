السلطة الخضراء تتصدر الأطعمة الأكثر تلوثا بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعدت أمانة العاصمة المقدسة العينات الغذائية المفحوصة في مختبرات الغذاء خلال 2022م، حيث أبانت ‏الأطعمة الأكثر تلوثا خلال العام الماضي وهي: السلطة الخضراء - الحمص - الطحينة - سلطة الملفوف. ‏وبلغ عدد العينات الغذائية المفحوصة 26,421 عينة غذاء - مياه، ونسبة الصالح منها 97,1% مقابل 2,9% غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما نفذت الأمانة جولة ميدانية على حوش بكر، أسفر عنها ضبط شاحنة محملة بملابس مستعملة وأخشاب وعصيرات منتهية الصلاحية يتم تسويقها وبيعها، و‏تمت مصادرة وإتلاف 2 طن من المضبوطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، فيما تواصل الأمانة، ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية؛ جهودها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، وضبط عدد من المباسط المخالفة، وجرى اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة. كما نفذت الأمانة جولة ميدانية على حوش بكر، أسفر عنها ضبط شاحنة محملة بملابس مستعملة وأخشاب وعصيرات منتهية الصلاحية يتم تسويقها وبيعها، و‏تمت مصادرة وإتلاف 2 طن من المضبوطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، فيما تواصل الأمانة، ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية؛ جهودها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، وضبط عدد من المباسط المخالفة، وجرى اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة. ‏الأطعمة الأكثر تلوثا





السلطة الخضراء



الحمص



الطحينة



سلطة الملفوف



العينات المفحوصة



26,421 عينة غذاء - مياه



نسبة الصالح منها 97,1%



2,9 % غير صالحة للاستهلاك الآدمي



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