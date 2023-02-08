عيادات التدخين تسهم في إقلاع 1000 شخص بعرعر

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ونجح المجمع من خلال تقديم العلاجات والمشورة، في توقف 40% من عدد المراجعين الجدد خلال عام 2022 عن تعاطي التبغ والإقلاع عن التدخين عبر عيادات المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ، والبالغ عددهم 2500 مراجع؛ كما بلغ عدد المراجعين الكلي خلال السنة الماضية 8050 شخصا، وعدد الحجوزات الالكترونية 4000 موعدا.وداخل المجمع تم تخصيص معرض توعوي فوتوغرافي وشاشات مرئية لتبيان الإثارة المتبعة للمدخنين والتي تشمل أنواع التبغ المختلفة من السجائر العادية والالكترونية والشيشة ومقابلة الطبيب المتخصص للتعامل مع المدمنين وتخفيف الأعراض الانسحابية وإعطاء العلاجات التي تسهم في تخفيف رغبته للتدخين، من حبوب ولصقات وبرنامج علاجي محدد المدة ويعتمد بشكل كبير على العزيمة والإرادة.
إسهامات المجمع:
- 100 % في مؤشرات الأداء السنوي للمكافحة.
- نسبة رضا المراجع بلغت نحو 98.43 %.
- استفادة 17425 شخصا من الأنشطة التوعوية.
- 128 نشاطا توعويا داخل وخارج المجمع.
- تنفيذ البرنامج لـ81 نشاطا توعويا.
- تنظيم 38 برنامجا توعويا وعلاجيا في السجون.
- الانعكاس الإيجابي على صحة المدخن يبدأ بعد 20 دقيقة.
- تتحسن كفاءة الرئة بنسبة 30% بعد ثلاثة أشهر.
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