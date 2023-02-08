عيادات التدخين تسهم في إقلاع 1000 شخص بعرعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مجمع مكافحة التدخين بمدينة عرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في إقلاع 1000 شخص عن آفة التدخين من خلال حملاته التوعوية النوعية والمتميزة التي تم توظيفها في المطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي وإعداد المحتويات المرئية ونحوها.

ونجح المجمع من خلال تقديم العلاجات والمشورة، في توقف 40% من عدد المراجعين الجدد خلال عام 2022 عن تعاطي التبغ والإقلاع عن التدخين عبر عيادات المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ، والبالغ عددهم 2500 مراجع؛ كما بلغ عدد المراجعين الكلي خلال السنة الماضية 8050 شخصا، وعدد الحجوزات الالكترونية 4000 موعدا.

وداخل المجمع تم تخصيص معرض توعوي فوتوغرافي وشاشات مرئية لتبيان الإثارة المتبعة للمدخنين والتي تشمل أنواع التبغ المختلفة من السجائر العادية والالكترونية والشيشة ومقابلة الطبيب المتخصص للتعامل مع المدمنين وتخفيف الأعراض الانسحابية وإعطاء العلاجات التي تسهم في تخفيف رغبته للتدخين، من حبوب ولصقات وبرنامج علاجي محدد المدة ويعتمد بشكل كبير على العزيمة والإرادة.

إسهامات المجمع:

