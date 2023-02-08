شكرا لقرائتكم خبر استكمال مشروع درء أخطار السيول شرق الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل أمانة الطائف حاليا على مشروع استكمال عبارة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار (شرق الطائف)، ضمن جهود استكمال شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بالمحافظة، ويسهم المشروع في نقل تدفق مياه السيول ليرتبط بالشبكة القائمة، ويخدم العديد من الأحياء السكنية والمنطقة الصناعية والامتدادات العمرانية الواقعة على جنبات العبارة وما حولها.

والمشروع الجاري يتمثل في عبارة خرسانية بأبعاد مختلفة مدعومة بقنوات خرسانية تؤدي إلى مجار للمياه السطحية بما يحقق سهولة نقل مياه الأمطار والسيول ويحول دون تجمعها وذلك وفقا للدراسات الهيدرولوجية للأودية وحرمها والتي أعدتها الأمانة بعد حصر جميع الأودية والشعاب التي تخترق المدينة، بالإضافة إلى تطوير المخطط الاستراتيجي لدرء أخطار السيول ووضع الحلول للمشكلات الخاصة بالأودية لرفع مستوى مخرجات الدراسات الهيدرولوجية، ووضع حلول مستدامة تحقق الأهداف منها.

وتم إنجاز مرحلة متقدمة من المشروع وفق المراحل التي تم قطعها خلال الفترة الماضية، وسيحقق المشروع دعم مرونة التدفق المروري بهذا الموقع الذي يخترق التجمعات السكانية والمنطقة الصناعية، ويسهل على الأهالي ويعزز تسريع أعمال احتواء آثار الأمطار والسيول، وتم استخدام أحدث التقنيات في المشروع الجديد الذي يخترق أحد أهم المحاور الرئيسة بالمحافظة.

المشروع وإسهاماته:

