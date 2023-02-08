استكمال مشروع درء أخطار السيول شرق الطائف

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والمشروع الجاري يتمثل في عبارة خرسانية بأبعاد مختلفة مدعومة بقنوات خرسانية تؤدي إلى مجار للمياه السطحية بما يحقق سهولة نقل مياه الأمطار والسيول ويحول دون تجمعها وذلك وفقا للدراسات الهيدرولوجية للأودية وحرمها والتي أعدتها الأمانة بعد حصر جميع الأودية والشعاب التي تخترق المدينة، بالإضافة إلى تطوير المخطط الاستراتيجي لدرء أخطار السيول ووضع الحلول للمشكلات الخاصة بالأودية لرفع مستوى مخرجات الدراسات الهيدرولوجية، ووضع حلول مستدامة تحقق الأهداف منها.وتم إنجاز مرحلة متقدمة من المشروع وفق المراحل التي تم قطعها خلال الفترة الماضية، وسيحقق المشروع دعم مرونة التدفق المروري بهذا الموقع الذي يخترق التجمعات السكانية والمنطقة الصناعية، ويسهل على الأهالي ويعزز تسريع أعمال احتواء آثار الأمطار والسيول، وتم استخدام أحدث التقنيات في المشروع الجديد الذي يخترق أحد أهم المحاور الرئيسة بالمحافظة.
المشروع وإسهاماته:
- يسهم في نقل تدفق مياه السيول ليرتبط بالشبكة القائمة.
- يخدم العديد من الأحياء السكنية والمنطقة الصناعية.
- يخدم الامتدادات العمرانية الواقعة على جنبات العبارة وما حولها.
- دعم مرونة التدفق المروري بالموقع الذي يخترق التجمعات السكانية.
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