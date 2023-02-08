شكرا لقرائتكم خبر بيع وتخزين حطب محلي يوقع بـ70 مخالفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 70 مخالفا لنظام البيئة، 45 مواطنا، و21 مقيما من الجنسية اليمنية، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم 90 م3 من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.