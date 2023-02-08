شكرا لقرائتكم خبر حملة الكترونية للحفاظ على الغطاء النباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خطورة الرعي الجائر على الغطاء النباتي، باعتباره سببا رئيسا في تدهور وتضرر المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية بالمملكة.

وأوضحت خلال حملة أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#حماية_الغطاء_النباتي) بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ أن أبرز العوامل التي تسهم في تضرر الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر، تتمثل في انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية وقلة تنوع النباتات وتدهور التربة.

ودعت الوزارة إلى أهمية التوعية بأضرار الرعي الجائر، وممارسة الرعي المنتظم ليسهم بصورة كبيرة في تنمية واستعادة المراعي الطبيعية، لافتة إلى أن مسؤولية حماية الغطاء النباتي والمحافظة عليه تقع على عاتق الجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الغطاء النباتي، والالتزام بتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة.

مخاطر الرعي الجائر

- تضرر الغطاء النباتي

- انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية

- قلة تنوع النباتات

- تدهور التربة