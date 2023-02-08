السعودية اليوم / إيسيسكو تمنح شهادات الاستحقاق للمشاركين في برنامج تطوير التعليم المفتوح



الرباط 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واس

منحت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط اليوم، الأساتذة وطلاب الجامعات المشاركين في دورتين من برنامج تطوير التعليم المفتوح بالجامعات الأعضاء في اتحاد جامعات العالم الإسلامي، شهادات الاستحقاق في استخدام موارد وأدوات التعليم المفتوح وإدماجها ضمن البرامج التعليمية الجامعية.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور سالم بن محمد المالك - خلال الاحتفالية- ببرنامج تطوير التعليم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة، الذي قدم سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة، التي استفاد منهما 85 مشاركاً من 17 دولة يمثلون أكثر من 60 جامعة.

كما نوَّه المشاركون بالبرنامج وأهميته، ومواكبته التطورات التي تشهدها العملية التعليمية في الجامعات العالمية، وإسهامه في نشر المعارف والخبرات.

//انتهى//

21:42ت م

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