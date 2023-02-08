السعودية اليوم / تعليم جازان يدشِّن جائزة جازان للتميُّز "متوهجون"



جيزان 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

دشَّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، جائزة تعليم جازان للتميز "متوهجون"، وذلك على مسرح الإدارة العامة.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي،أهمية الجائزة الساعية لتجويد العمل لدى المجتمع التعليمي وتشجيع إيجاد التعادل والتنافس الإيجابي بين أفراده، بما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم لإيجاد التنافس بين منسوبي التعليم والسعي نحو الصدارة والتميز في البحث والابتكار العلمي.

وعدَّ عقدي، "متوهجون" مبادرة مهمة كونها جائزة تعمل على المحاكاة الذكية للعديد من الجوائز المحلية والإقليمية وتكريم المتميزين في مجال العمليات الفنية والإدارية وعمليات التعليم والتعلم، حاثاً أفراد المجتمع التعليمي على المسارعة للمشاركة في الجائزة.

وتهدف الجائزة إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي، وتحفيز المجتمع التعليمي نحو نشر ثقافة التميز والتكريم للمبدعين وتشجيع الممارسات الفاعلة، من خلال العديد من المجالات والمعايير التي تقيس جوانب التميز للمرشحين بموضوعية وحيادية تسمح بالإبداع والابتكار والتنافس الإيجابي، وتسهم في تحقيق تطلعات وطموحات التعليم استناداً "لرؤية المملكة 2030م"، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.

وتتكون الجائزة من 6 فروع؛ تتمثَّل في فرع الطالب المتميز،المعلم المتميز، التربوي المتميز،الموظف الإداري المتميز، إضافة إلى فئة التميز المدرسي، والتميز المؤسسي، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والمشرفين التربويين والمشرفات، والمعلمين والمعلمات، ووكلاء المدارس والوكيلات، والموجهين الطلابيين والموجهات، ورواد النشاط الطلابي والرائدات، والموظفين الإداريين والموظفات، والمدارس الحكومية والأهلية، عبر جوائز تزيد قيمتها عن 150 ألف ريال.

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21:11ت م

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