

جنيف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم عن تلقي عدد من البلاغات بإصابة ثديات ومنها المنك والثعالب وسباع البحر، بفيروس H5N المسبب لإنفلونزا الطيور، وهو الفيروس الذي ينتشر منذ 25 عاما بين الطيور البرية والدواجن .

وقال إن الخطر حاليا منخفض، حيث لم نشهد منذ عام 1996 إلا انتقالًا محدودًا للفيروس للإنسان، ولكن لا يمكن افتراض أن يستمر الوضع على هذا النحو .

ودعا إلى الاستعداد لمواجهة أي تغير في الوضع الراهن، مشددا على ضرورة عدم لمس الأفراد للحيوانات النافقة أو المريضة، وإبلاغ السلطات المحلية بشأنها .

وتعمل المنظمة مع السلطات الوطنية لرصد الوضع عن كثب، ودراسة حالات الإصابة بالفيروس عند الإنسان فور حدوثها، كما أوصى برفع درجة التأهب والرصد في المناطق التي يتفاعل فيها الإنسان مع الحيوان، سواء في المزارع أو الحيوانات البرية، مطالبًا بتأمين لقاحات إنفلونزا الطيور لتكون متاحة للاستخدام العالمي .

// انتهى //

19:15ت م

0182





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعلن عن إصابات بين الثديات بإنفلونزا الطيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.