السعودية اليوم / طوارئ مستشفى الولادة والأطفال ببريدة تستقبل أكثر من 157 ألف مراجع السعودية اليوم 2022



بريدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

قدمت أقسام الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة خدماتها الطبية والعلاجية لأكثر من 157 ألف مريض خلال العام الميلادي الماضي 2022 .

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن التقارير الإحصائية السنوية للمستشفى أظهرت أن 113206 مستفيدين راجعوا قسم طوارئ الأطفال بالمستشفى، وراجع قسم طوارئ النساء 44451 مراجعة ، ليبلغ بذلك إجمالي عدد من تم تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم عبر أقسام الطوارئ بالمستشفى 157657 مستفيدا .

وبين أن المستشفى الولادة والأطفال ببريدة يعد المستشفى المرجعي والمتخصص بالمنطقة في أمراض وجراحة النساء والأطفال، وتتوفر في كافة أقسامه التخصصية وعياداته الخارجية الكفاءات المؤهلة ، إلى جانب التجهيزات الطبية والفنية الحديثة التي تساعد على تقديم الخدمة للمراجعين بجودة عالية.

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19:14ت م

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