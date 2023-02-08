شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل المارد الأحمر الرسمي لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في مونديال الأندية

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد ريال مدريد، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة، حيث تقام المباراة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي افشه.



خط الهجوم: احمد عبدالقادر، حسين الشحات، محمد شريف.

والجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي وريال مدريد، سيضرب موعدًا مع الهلال السعودي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بينما الخاسر يواجه فلامينغو في مباراة تحديد المركز الثالث.