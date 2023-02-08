السعودية اليوم / منظمة الصحة : تفشي التهاب السحايا في النيجر له مخاطر عالية على المستوى الوطني ومتوسطة إقليميًا



جنيف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي التهاب السحايا الحالية في النيجر له مخاطر عالية على المستوى الوطني، ومتوسطة على المستوى الإقليمي، ومنخفضة على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أنه رغم موقع النيجر في حزام التهاب السحايا الأفريقي وتكرار الفاشيات الموسمية كل عام، فإن الفاشية الحالية أظهرت زيادة في عدد الحالات ومعدل نمو متزايد مقارنة بالمواسم السابقة، وقد تم الإبلاغ في الفترة من أول نوفمبر الماضي وحتى 27 يناير 2023 ، عن إجمالي 559 حالة إصابة، من بينها 111 حالة مؤكدة مختبريا، و18 حالة وفاة في منطقة زيندر جنوب شرق النيجر .

وأكدت أن التهاب السحايا عدوى خطيرة تصيب السحايا، وهي الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي، ومتوسط فترة الحضانة يتراوح ما بين يومين إلى عشرة أيام، وأعراضها الأكثر شيوعًا هي تيبس الرقبة والحمى الشديدة والصداع والقيء، ورغم التشخيص المبكر والعلاج المناسب يتوفى ما بين 5 الى 10 % من المرضى .

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18:38ت م

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