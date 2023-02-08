السعودية اليوم / البرلمان العربي يعقد اجتماعًا تحضيريًا لإعداد وثيقة الأمن الغذائي العربي



القاهرة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اجتماعًا لها اليوم في القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وذلك لمناقشة مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي" .

وأوضح البرلمان في بيان له اليوم أن مشروع الوثيقة يتضمن أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والمهم، وتقديم عدد من التوصيات التي يمكن أن تسهم في معالجة هذه القضية تمهيدًا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها خلال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمقرر انطلاقه السبت المقبل بمقر الجامعة العربية.

من جانبه دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في كلمته الافتتاحية، للاجتماع التحضيري إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود العربية على جميع المستويات الحكومية والبرلمانية من أجل مواجهة هذا التحدي المُلِح والخاص بالأمن الغذائي العربي.

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18:32ت م

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