السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يزور محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بجولة في المحمية، حيث كان في استقبال سموه، الرئيس التنفيذي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المحمية.

واطلع سموّه خلال الجولة على جهود الهيئة في تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ودشّن أسطول الرقابة البيئية الذي يتمثل دوره في حماية وصون الطبيعة، والتوجيه والإرشاد، ورصد الممارسات والسلوكيات الضارة بالبيئة، كما دشن سموّه الحملة التوعوية تحت شعار #هذي_أرضك التي تُعنى برفع الوعي والاهتمام بالبيئة من خلال التركيز على الممارسات الإيجابية وتعزيزها لدى المجتمع المحلي.

والتقى سموّه خلال الجولة بمنسوبي الهيئة، وألقى كلمةً أشاد فيها بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله- من اهتمام للبيئة والمحميات الطبيعية تحقيقاً لأهداف ورؤية

الجدير بالذكر أن الهيئة عملت خلال وقتٍ سابق على تطوير كفاءة المراقبين البيئيين من خلال برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية المهارات العلمية والعملية في علوم البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، والسياحة البيئية، والتشريعات والقوانين البيئية، واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

// انتهى //

18:25ت م

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الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بجولة في المحمية، حيث كان في استقبال سموه، الرئيس التنفيذي لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المحمية.واطلع سموّه خلال الجولة على جهود الهيئة في تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ودشّن أسطول الرقابة البيئية الذي يتمثل دوره في حماية وصون الطبيعة، والتوجيه والإرشاد، ورصد الممارسات والسلوكيات الضارة بالبيئة، كما دشن سموّه الحملة التوعوية تحت شعار #هذي_أرضك التي تُعنى برفع الوعي والاهتمام بالبيئة من خلال التركيز على الممارسات الإيجابية وتعزيزها لدى المجتمع المحلي.والتقى سموّه خلال الجولة بمنسوبي الهيئة، وألقى كلمةً أشاد فيها بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله- من اهتمام للبيئة والمحميات الطبيعية تحقيقاً لأهداف ورؤية السعودية 2030 التي من شأنها دعم نمو اقتصاد المملكة وانعكاس ذلك إيجاباً على الحياة البيئية، وأن تكون المملكة متنفساً للمواطنين والزائرين.الجدير بالذكر أن الهيئة عملت خلال وقتٍ سابق على تطوير كفاءة المراقبين البيئيين من خلال برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية المهارات العلمية والعملية في علوم البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، والسياحة البيئية، والتشريعات والقوانين البيئية، واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.// انتهى //18:25ت م0162

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