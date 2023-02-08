

جنيف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أصدرت الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون في الصومال، جنبًا إلى جنب مع الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات اليوم خطة الاستجابة في الصومال لعام 2023 التي تتطلب 2,6 مليار دولار لمساعدة 7,6 ملايين شخص، حيث يحتاج 8.25 ملايين شخص أي ما يقرب من نصف السكان إلى المساعدة الإنسانية والحماية الفورية المنقذة للحياة.

وتوقعت الأمم المتحدة وقوع مجاعة من إبريل إلى يونيو، أن لم تتوفر الموارد والتمويل المستدام.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عيد المولي، أن جهود المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق المساعدات، حالت دون تجاوز عتبة المجاعة في عام 2022 ، لكن ملايين الأرواح لا تزال في خطر.

وقد شهدت الصومال أشد جفافٍ في تاريخها، مما أدى إلى نزوح 1,4 مليون شخص وقتل 3,5 ملايين رأس ماشية.

وأدت الظروف القاسية الطويلة الأمد إلى وفيات أعلى من المعتاد، وسيستمر تزايد الوفيات ما لم تتم زيادة المساعدات واستدامتها في القطاعات الحيوية، حيث يفتقر 8 ملايين شخص إلى خدمات المياه المامونة والصرف الصحي والنظافة، وارتفعت أعداد الإصابات بالكوليرا والحصبة، ويستمر الصراع وانعدام الأمن في إعاقة وصول المساعدات.

// انتهى //

17:54ت م

0157





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خطة استجابة الأمم المتحدة في الصومال تتطلب 2,6 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.