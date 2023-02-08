السعودية اليوم / الجمعية العمومية للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين تعقد اجتماعها الثاني في جدة



جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

عقد الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين بمقره الدائم في محافظة جدة اليوم، اجتماع الجمعية العمومية الثاني للاتحاد، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية

وافتتح الدكتور العنقري الاجتماع بالشكر والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها لمهنة المراجعة الداخلية، التي من شأنها دفع المهنة إلى آفاق رحبة وبيئة خلاقة للابتكار والتطوير، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين تأتي انسجاما مع الدور الريادي والقيادي للمملكة في مجال الرقابة وتماشيا مع التوجهات المستقبلية للمملكة.

من جانبه استعرض الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبدالله بن صالح الشبيلي أجندة جدول أعمال الجمعية العمومية، التي تضمنت الموافقة على التعديلات اللازمة على النظام الأساسي، وتكليف الأمانة العامة بوضع اللوائح والسياسات والحوكمة للاتحاد، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

كما جرى على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدولي للمراجعين الداخليين والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين.

وقع المذكرة من جانب الاتحاد الأمين العام عبدالله بن صالح الشبيلي، ومن جانب المعهد الدولي المدير والرئيس التنفيذي أنتوني بوجليس، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون ومواءمة الطرح المهني بين الاتحاد والمعهد فيما يتعلق بالمواد المهنية وترجمة المواد العلمية للغة العربية، وغيرها من أوجه التعاون بين الطرفين.

يشار إلى أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين يهدف إلى توطيد أواصر الصلة بين الدول الأعضاء المنتسبين له، وتعزيز أوجه التعاون بينها في إطار المهنة، إلى جانب توحيد الجهود لإثراء المحتوى العربي، بالإضافة إلى تطوير ممارسات مهنة المراجعة الداخلية من خلال رفع مستوى الوعي بمعاييرها وتقنيات وأساليب تطبيقها.

// انتهى //

17:37ت م

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جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسعقد الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين بمقره الدائم في محافظة جدة اليوم، اجتماع الجمعية العمومية الثاني للاتحاد، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية رؤساء مجالس إدارات جمعيات المراجعين الداخليين.وافتتح الدكتور العنقري الاجتماع بالشكر والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها لمهنة المراجعة الداخلية، التي من شأنها دفع المهنة إلى آفاق رحبة وبيئة خلاقة للابتكار والتطوير، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين تأتي انسجاما مع الدور الريادي والقيادي للمملكة في مجال الرقابة وتماشيا مع التوجهات المستقبلية للمملكة.من جانبه استعرض الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبدالله بن صالح الشبيلي أجندة جدول أعمال الجمعية العمومية، التي تضمنت الموافقة على التعديلات اللازمة على النظام الأساسي، وتكليف الأمانة العامة بوضع اللوائح والسياسات والحوكمة للاتحاد، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.كما جرى على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدولي للمراجعين الداخليين والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين.وقع المذكرة من جانب الاتحاد الأمين العام عبدالله بن صالح الشبيلي، ومن جانب المعهد الدولي المدير والرئيس التنفيذي أنتوني بوجليس، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون ومواءمة الطرح المهني بين الاتحاد والمعهد فيما يتعلق بالمواد المهنية وترجمة المواد العلمية للغة العربية، وغيرها من أوجه التعاون بين الطرفين.يشار إلى أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين يهدف إلى توطيد أواصر الصلة بين الدول الأعضاء المنتسبين له، وتعزيز أوجه التعاون بينها في إطار المهنة، إلى جانب توحيد الجهود لإثراء المحتوى العربي، بالإضافة إلى تطوير ممارسات مهنة المراجعة الداخلية من خلال رفع مستوى الوعي بمعاييرها وتقنيات وأساليب تطبيقها.// انتهى //17:37ت م0156

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