السعودية اليوم / صحة عسير تطلق حملة الرش " البؤري "الأحد المقبل



أبهـا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

تطلق الشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في الصحة العامة عبر إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة، يوم الأحد المقبل ، حملة رشّ للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي "البؤري " وذلك في عدد من المواقع المستهدفة بالمنطقة.

وأشارت صحة عسير إلى أن الحملة تشمل عدد من المراكز في المنطقة ومنها : مراكز " الغايل" و"الفرشة" و"مربه "و"الربوعة" و"سريان" و"ذهب" و"النجفة" و"الجهيفة" و " ردوم " و"ريدة " و" عياء" و " بارق" و " رجال ألمع " و" محايل" و" ظهران الجنوب"

وتستمر الحملة لمدة خمسة أيام، وتغطي أكثر من (19868) مستفيداً، من خلال (42) فرقة رش، تضم (293) فرداً من القوى العاملة بمختلف الفئات ، تم تزويدهم بـ (87) مركبة منها (18) سيارة بها أجهزة رش فراغي ، تجوب حوالى (94) قرية تستهدف (1669) منزلاً .

// انتهى //

17:35ت م

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