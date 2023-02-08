شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود هجوم النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره نادي الوحدة، بالمباراة المقرر اقامتها مساء الغد الخميس الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

ملعب مباراة النصر ضد الوحدة

ويحل فريق النصر السعودي، ضيفًا على حساب نظيره نادي الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في المباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هجوم النصر السعودي ضد الوحدة مساء غدًا، حيث من المتوقع أن يكون تشكيل العالمي كالآتي..

في حراسة المرمى: روسي.

-في خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، علي لاجامي، جيسلان كونان.

-في خط الوسط الإرتكاز: عبد الله الخيبري، لويس جوستافو.

-في خط الوسط المهاجم: أيمن يحيى، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

-في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد نظيره الوحدة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.