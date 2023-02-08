شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة رونالدو.. موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد إنطلاق المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث سيلتقي بنظيره نادي الوحدة، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم العالمي، مع فريق الوحدة، مساء غدًا الخميس الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد نظيره الوحدة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

وتذاع أحداث مباراة النصر ضد الوحدة، عبر شاشة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق النقل التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية في الوطن العربي والشرق الأوسط.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

موقف النصر والوحدة من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.