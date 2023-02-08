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لا يمكن التنبؤ بالزلازل وتطبيق كود البناء يحمي المباني

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11 وظيفة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

الرياض - محمد الوسيري - أعلن رئيس فريق الرصد الزلزالي المهندس ، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل بأي حال من الأحوال “هذا الشيء في علم الله”.

تطبيق كود البناء

وأفاد المهندس خالد يوسف، في تصريحات لبرنامج نشرة النهار المذاع عبر قناة الإخبارية، أن النشاط البركاني يعطي مؤشرًا على وجود نشاط زلزالي أو خروج بعض الغازات مثل الرادون والكبريت.

وأكمل خالد يوسف: الرهان والتحدي الحقيقي في هذا الموضوع ليس التنبؤ أو نشر الإشاعة أو معرفة وقت حدوث الزلزال ومكانه، ولكن تطبيق كود البناء في المباني الأساسية لكي تقاوم أي زلزال يحدث.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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