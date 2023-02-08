وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الزامل للصيانة والتشغيل” في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مدني.

– مدير مشروع.

– مراقب خدمات عامة.

– كهربائي مبانٍ (عدد وظيفتين).

– نجار.

– دهان.

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)