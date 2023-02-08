شكرا لقرائتكم مملكة الإنسانية تنحي الخلافات جانبًا وتغيث المنكوبين حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المحلل السياسي سلمان الشريدة أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وإغاثية للعديد من دول العالم، منها الصين عندما تعرضت لزلزال عام 1995، والولايات المتحدة الأمريكية عندما تعرضت لأعاصير، وإيران رغم الخلافات السياسية مع الأخيرة.

نهج المملكة

وأردف الشريدة في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية اليوم الأربعاء، أن المملكة تضع الخلافات السياسية جانبًا في مثل هذه الظروف.

وأضاف الشريدة، رغم الخلافات السياسية مع إيران، فقد قدمت لها مساعدات عندما تعرضت لزلزال قبل أعوام، واختتم المحلل السياسي قائلًا: المملكة تقدم مساعدات لسوريا وتركيا من منطلق الأخوة العربية والإسلامية.

تدشين جسر جوي

وكان المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، قد أعلن أنه تم تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا خلال ساعات.

وأضاف الربيعة، أن الجسر الجوي السعودي، سيعمل على حمل التبرعات سواء دوائية أو صحية أو غذائية وستقوم فرق الإنقاذ بالسفر إلى مواقع الحدث لإنقاذ المصابين والمتضررين من هذا الزلزال كما سيرافق الجسر طواقم طبية مجهزة لتقديم الدعم اللازم.

وانطلقت اليوم الأربعاء الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.