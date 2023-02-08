شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يتوقع خسارة كارثية للأهلي أمام الريال.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، على التعليق عن مواجهة الأهلى وريال مدريد القادمة، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية الحالية، والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء.

حيث أكد مرتضي منصور أن ريال مدريد سيحقق فوزا كبيرًا على الأهلى فى مواجهة الليلة قد يصل إلى 7 أهداف أو 8 أهداف، الأمر الذي أثار إستياء مسئولي وجماهير المارد الأحمر، والتى وجهت إنتقادا عنيفا على هذه التصريحات المسيئة.

خاصة أن جميع الجماهير العربية تدعم الأهلى فى مواجهة الأهلى، ليكون الطرف الثاني فى نهائي مونديال الأندية ويلاقي نظيره الهلال السعودي فى اللقاء النهائي من منافسات البطولة.



وزير الرياضة يدعم الأهلى أمام مدريد

وحرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على توجيه دعمه الكامل للأهلي فى تلك المواجهة المصيرية أمام ريال مدريد، والذي أكد من خلالها أن الفريق القاهري قادرا على صناعة وتحقيق المفاجأة خلال تلك المباراة على الرغم من معرفة الجميع بصعوبتها.



موعد مباراة ريال مدريد والأهلي

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره الأهلي اليوم الأربعاء، فى الدور قبل النهائي من مونديال الأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.