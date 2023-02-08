نسخة جديدة من تطبيق صحتي

وأوضحت أن تطبيق "صحتي" يتيح في نسخته الأخيرة، العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة، ومنها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، استعراض الوصفات الطبية بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي، خدمات خاصة لصحة المرأة، وخدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو وإضافة الأدوية والتذكير بها ومحرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات، وحثت الوزارة على الجميع تحديث التطبيق للاستفادة من هذه الخدمات.
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