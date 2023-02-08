السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيرة سويسرا لدى المملكة



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة الاتحاد السويسري المعينه حديثاً لدى المملكة ياسمين شاتيلا.

وتمنى معاليه لسعادتها، التوفيق في مهام عملها الجديد.

// انتهى //

16:33ت م

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