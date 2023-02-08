السعودية اليوم / قطار الحرمين السريع: انحراف إحدى السيارات وسقوطها داخل حرم القطار واحتراقها ولم تنتج أي وفيات



جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أوضح مشروع قطار الحرمين السريع , أنه عند حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء 8 فبراير الحالي؛ وقع حادث مروري داخل حرم سكة القطار؛ عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة؛ نتيجة سقوط إحدى المركبات واحتراقها، ولم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد؛ وقد فُعلت خطة الطوارئ وتم التواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشار المشروع في بيان له أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار فورًا وبوشر العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.

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16:30ت م

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