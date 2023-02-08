السعودية اليوم / باكستان ترسل مساعدات إغاثية إلى سوريا لدعم المتضررين من الزلزال



إسلام آباد 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أرسلت باكستان اليوم شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.

وأوضح بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية أن الشحنة المرسلة بطائرة شحن جوي تشمل على الخيام والبطانيات والمستلزمات الأساسية، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين المتضررين من الزلزال.

وأضاف أن فريقًا طبيًا باكستانيًا سيغادر قريبًا إلى دمشق للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة بالزلزال في سوريا.

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16:28ت م

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