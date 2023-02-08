السعودية اليوم / "التخصصي" يوقع مذكرة تفاهم مع "وادي طيبة" لتعزيز التطوير المهني



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

وقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث اليوم , مذكرة تفاهم مع شركة وادي طيبة المحدودة، لبناء محتوى تدريبي وتعليمي قائم على التقنيات الحديثة في "التخصصي" بهدف تعزيز مسارات التطوير المهني في القطاع الصحي، وتقديم نموذج للتعاون بين القطاعات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030، وذلك على هامش النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي ليب لعام 2023.

وقع المذكرة من جانب المستشفى، معالي المشرف العام التنفيذي الدكتور ماجد الفياض، ومن جانب شركة وادي طيبة، معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز السراني.

وتستهدف المذكرة تنمية المهارات، وتعزيز جودة التطبيق العملي للممارسين الصحيين، وتنفيذها في بيئة تعليمية تداخلية، بما يضمن بناء كفاءات مؤهلة لتقديم مستوى من الرعاية الصحية يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

وتأتي المذكرة تلبية للرغبة في ابتكار أدوات تدريبية، وتطوير قدرة المدربين على التعامل مع التقنيات الحديثة، وهو ما يقتضي تطويراً لنموذج التفاعل بين عناصر العملية التعليمية الثلاثة: المدرب والمتدرب والمادة التدريبية، لتحقيق النتائج المطلوبة.

وتهدف شركة وادي طيبة، التابعة لجامعة طيبة، إلى تنمية استثماراتها في مجال الاقتصاد المعرفي، وتتركز أنشطتها في قطاع الاستشارات والتدريب، وذكاء الأعمال والتقنيات الناشئة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس.

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16:19ت م

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