اجتماعي / سمو محافظ الطائف يستقبل منسق مدينة الطائف الصحية



الطائف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف ، في مكتب سموه بمقر المحافظة , اليوم ، منسق مدينة الطائف الصحية تركي دغريري .

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل التعاون والمعايير لانضمام المحافظة إلى برنامج المدن الصحية كمدينة صحية في منظمة الصحة العالمية وأداء اللجان الفرعية التابعة للبرنامج ، والمتمثلة في تنمية المجتمع والصحة العامة والمشاريع التطويرية ، وأكد سمو محافظ الطائف على أهمية التطوير المستمر وتحقيق المحددات الصحية للتطوير وخلق بيئة آمنة وصحية جذابة لتعزيز صحة سكان المحافظة، موجها ببذل أقصى الجهود في تحقيق المعايير والمتطلبات والمستهدفات التي تحقق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى جودة حياة أفضل.

من جانبه ثمن دغريري اهتمام وحرص سمو محافظ الطائف بانضمام مدينة الطائف إلى البرنامج، لافتاً إلى أنها قادرة على ذلك لما تملكه من إمكانيات عالية .

// انتهى //

16:12ت م

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