السعودية اليوم / "الصحة" تطلق النسخة الجديدة من "تطبيق صحتي"



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أطلقت وزارة الصحة النسخة الجديدة من تطبيق صحتي, الذي يعد التطبيق الموحد لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية

وأوضحت أن تطبيق "صحتي" يتيح في نسخته الأخيرة, العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة؛ ومنها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، استعراض الوصفات الطبية بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة

وحثت الوزارة الجميع على تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات للاستفادة من هذه الخدمات.

يذكر أن تطبيق صحتي يخدم أكثر من 27 مليون مستفيد، وحقق أكثر 11 مليون موعد وأكثر من 2 مليون مسجل في خدمة اعرف أرقامك و 4 ملايين موعد عن بعد، بالإضافة إلى 700 ألف استشارة فورية.

// انتهى //

15:39ت م

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الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأطلقت وزارة الصحة النسخة الجديدة من تطبيق صحتي, الذي يعد التطبيق الموحد لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية , وذلك استمرارا لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وضمن التحول الرقمي التي تشهده المملكة.وأوضحت أن تطبيق "صحتي" يتيح في نسخته الأخيرة, العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة؛ ومنها تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية، استعراض الوصفات الطبية بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي، خدمات خاصة لصحة المرأة، وخدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو وإضافة الأدوية والتذكير بها ومحرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات.وحثت الوزارة الجميع على تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات للاستفادة من هذه الخدمات.يذكر أن تطبيق صحتي يخدم أكثر من 27 مليون مستفيد، وحقق أكثر 11 مليون موعد وأكثر من 2 مليون مسجل في خدمة اعرف أرقامك و 4 ملايين موعد عن بعد، بالإضافة إلى 700 ألف استشارة فورية.// انتهى //15:39ت م0111

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